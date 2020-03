News

"Pearl Jam - Gigaton" mit Dolby Atmos-Sound im Kino

Pearl Jam veröffentlichen ihr neues Album "Gigaton" am 27.03. als CD und Doppel-LP. Bereits zwei Tage vorher soll "Gigaton" im Rahmen eines Events weltweit in ausgewählten Kinos inklusive Dolby Atmos-Sound präsentiert werden.

In Deutschland war dieses Kino-Event u.a. in den UCI Kinowelt-Kinos in Berlin, Bochum und Hamburg geplant. Ob die Vorführungen dort tatsächlich stattfinden, bleibt aufgrund der aktuellen Lage noch offen. Das Nürnberger Cinecitta hat das "Gigaton"-Event mit Dolby Atmos-Sound bereits verschoben und sucht jetzt nach einem Ersatztermin.

Ob später auch eine "Gigaton" Blu-ray Disc mit Dolby-Mix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

