Paul Verhoevens "Bendetta" mit Dolby Vision & HDR10+ auf 4K Ultra HD Blu-ray

Koch Media veröffentlicht "Benedetta" im Februar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Das Historien-Drama von "Total Recall"-Regisseur Paul Verhoeven über den skandalträchtigen Aufstieg einer Novizin in einem italienischen Kloster des 17. Jahrhunderts startet am 02.12.2021 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 24.02.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sind mit deutschen und französischen DTS HD MA 5.1-Tonspuren ausgestattet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und HDR10+. Als Bonus-Material sind ein Interview mit Paul Verhoeven und Trailer geplant.

Die Ultra HD Blu-ray wird als Mediabook mit zwei verschiedenen Cover-Versionen angeboten.

