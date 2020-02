News

"Pastewka - Staffel 10" jetzt in Ultra HD bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat die letzte Staffel von "Pastewka" veröffentlicht. Das zehnteilige Finale der Comedy-Serie mit Bastian Pastewka steht ab sofort bei Amazon Prime Video auch in Ultra HD zum Abruf bereit. Als elfte Episode wurde ausserdem die Dokumentation "Der letzte Trip" veröffentlicht, die einen Blick auf die vergangenen 15 Jahre mit Bastian Pastewka und anderen Darstellern wirft.

Offizielle Synopsis:

In der neuen Staffel kehrt Bastian (Bastian Pastewka) völlig verändert aus Afrika zurück. Er ist endlich mit sich und der Welt im Reinen. Bastian und Anne (Sonsee Neu) sind richtig gute Freunde geworden und freuen sich jetzt auf einen Neubeginn in Köln. Bastian schreibt ein Buch, Volker (Dietrich Hollinderbäumer) und Hagen (Matthias Matschke) renovieren das Haus, Svenja (Bettina Lamprecht) hat den Biohof Bruck zum Erfolg geführt, Mafalda wird 2 und Kim (Cristina do Rego) und Regine (Sabine Vitua) haben völlig eigene Pläne. Alles scheint in bester Ordnung bis Anne mit einer Überraschung um die Ecke kommt…

