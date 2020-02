News

"Parasite" als Steelbook auf Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray

Koch Media veröffentlicht "Parasite" auch in zwei limitierten Steelbook-Editionen auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Diese werden exklusiv bei Amazon.de angeboten und ab dem 02.04.2020 erhältlich sein. Der Oscar-Gewinner erscheint in den anderen Versionen wie dem abgebildeten Ultra HD Blu-ray-Mediabook bereits am 05.03.2020 fürs Heimkino und kommt in einer Schwarz/Weiß-Fassung in dieser Woche noch einmal ins Kino.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.