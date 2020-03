News

"Parasite" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook verschoben

Die ursprünglich für den 02.04.2020 geplante Veröffentlichung des Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von "Parasite" wurde auf den 30.04.2020 verschoben.

Bereits Anfang März wurde der Oscar-Gewinner aus Südkorea in zwei Mediabook-Editionen inklusive Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Für die Produktion der Ultra HD Blu-ray wurde aber ein falsches Master angeliefert, so dass sich auf der Ultra HD Blu-ray nicht die HDR-Version sondern nur eine SDR-Version befindet. Capelight bietet einen Austausch an. Käufer des Ultra HD Blu-ray-Mediabooks sollen ein Foto ihres Kaufbelegs und ihre Adresse an parasite@kochfilms senden, um eine korrekte Ultra HD Blu-ray mit HDR zu erhalten.

