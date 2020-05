News

Paramount veröffentlicht weitere Tom Cruise-Filme in 4K

Paramount veröffentlicht weitere Tom Cruise-Filme in 4K. In den USA wurden jetzt bei Amazon Prime Video die Filme "Die Firma" (1993) und "Vanilla Sky" (2001) in 4K-Auflösung inklusive HDR veröffentlicht. Ultra HD Blu-rays wurden aber noch nicht angekündigt.

Anders sieht es bei "Top Gun", "Krieg der Welten" und "Tage des Donners" aus, die auch in Deutschland voraussichtlich am 02.07.2020 als Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden.

Die Ultra HD Blu-rays werden voraussichtlich mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Zu den deutschen Tonspuren liegen noch keine Informationen vor.

Bei der FSK wurden bereits die Featurettes "On your six - Thirty year of Top Gun" und "The Legacy of Top Gun" sowie das kurze Featurette "Filmmaker Focus: Days of Thunder" geprüft.

