Paramount veröffentlicht "Pulp Fiction" & "Scream 2" als günstigere 4K Ultra HD Blu-rays

Paramount veröffentlicht "Pulp Fiction" und "Scream 2" im März noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Nach den bereits im letzten Jahr erschienenen Steelbooks kommen beide Film am 09.03.2023 noch einmal als günstigere Editionen in Standard-Verpackung in den Handel.

