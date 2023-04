News

Paramount: Neuer "Star Trek: Section 31"-Film angekündigt

Paramount hat einen neuen "Star Trek"-Film angekündigt. "Star Trek: Section 31" mit Michelle Yeoh ist ein Spin Off über die bereits aus der Serie "Star Trek: Discovery" bekannten Kaiserin Philippa Georgiou. Der Film ist für den Streaming-Dienst Paramount+ geplant, wird also voraussichtlich nicht ins Kino kommen.

In "Star Trek: Section 31" schließt sich Kaiserin Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) einer geheimen Division der Sternenflotte an, die mit dem Schutz der Vereinigten Föderation der Planeten beauftragt ist und stellt sich den Sünden ihrer Vergangenheit. Produziert wird "Star Trek: Section 31" von den CBS Studios. Die Produktion soll noch in diesem Jahr beginnen.

Die Serie "Star Trek: Discovery" wird von Paramount mit der kommenden fünften Staffel beendet. Diese soll 2024 bei Paramount+ starten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.