News

Paramount-Klassiker in remasterten Versionen auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht im August "Über den Dächern von Nizza" (To Catch a Thief) in einer remasterten Neuauflage auf Blu-ray Disc. Der Alfred Hitchcock-Klassiker aus dem Jahr 1955 kommt am 06.08.2020 in den Handel und gehört zu einer ganzen Reihe von remasterten Filmen, die Paramount in den USA bereits als Teil der "Paramount Presents"-Serie angekündigt hat.

Neben "Über den Dächern von Nizza" gehören dazu u.a. "Flashdance", "Ghost", "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug", "Eine verhängnisvolle Affäre" sowie erstmals "Pretty in Pink" und "Auf der Suche nach dem goldenen Kind". Konkrete VÖ-Termine für Deutschland sind noch nicht bekannt.

Über den Dächern von Nizza (Blu-ray Disc)

Bild: 1,78:1

Ton: Englisch (Dolby TrueHD 5.1), Deutsch (Dolby Digital 2.0 Mono)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Filmemacher-Fokus: Leonard Maltin zu Über den Dächern von Nizza

Hinter den Toren (2009): Cary Grant und Grace Kelly

Original-Kinotrailer

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.