News
Paramount+ 3 Monate zum halben Preis (Black Friday)
20.11.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Paramount+ bietet das Standard-Abo drei Monate für 4,99 EUR statt 9,99 EUR pro Monat an. Alternativ steht auch das Premium-Abo mit 4K & Dolby Atmos zum Preis von 6,49 EUR statt 12,99 EUR pro Monat zur Auswahl. Die reduzierten Abos können bis zum 01.12.2025 aktiviert werden.
