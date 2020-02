News

Panasonic: Neue Bluetooth-Kopfhörer mit 50 Stunden Akkulaufzeit und Noise-Cancelling

Quelle: Panasonic

Panasonic präsentierte auf der Panasonic Convention in London drei neue Bluetooth-Kopfhörer der M-Serie. Im Gegensatz zum kleinsten Modell RB-M300B, der laut Hersteller bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit bietet, bringen RB-M700B und RB-M500B spezielle "Bassreaktoren" mit. Damit werden die Kopfhörer-Gehäuse in Vibrationen versetzt was das Bass-Erlebnis optimieren soll. Der große RB-M700B ist darüber hinaus mit einem aktiven Noise Cancelling-System ausgestattet.

Die Kopfhörer der Panasonic M-Serie sind ab April 2020 in den Farben Creme Weiß und Schwarz erhältlich. Die unverbindlichen Preiseempfehlungen liegen bei 179,99 Euro (RB-M700B), 129,99 Euro (RB-M500B) und 99,99 Euro (RB-M300B).

