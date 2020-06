News

Panasonic macht Systemkameras zu Livestream-Cams

Panasonic bietet für einige Systemkameras ein neues Software-Tool an, mit denen diese auch als Webcam genutzt werden können. "LUMIX Tether for streaming" ist in einer Beta-Version für Windows 10 erhältlich und ermöglicht es, für Live-Streaming Desktop-Elemente des Betriebssystems auszublenden. Die Verbindung zum Rechner wird über den USB-Anschluss hergestellt. Die Software ist auf der Panasonic Support-Website als Download erhältlich und mit folgenden Kameras nutzbar:

DC-S1R

DC-S1

DC-S1H

DC-GH5S

DC-G9

DC-GH5

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.