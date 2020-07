News

Panasonic kündigt Firmware-Updates für Kameras der LUMIX G-Serie an

Panasonic wird Firmware-Updates für die digitalen spiegellosen Wechselobjektivkameras der LUMIX G-Serie sowie für verschiedene Software-Programme veröffentlichen. Das Update soll u.a. die Kompatibilität mit dem neuen Stativgriff DMW-SHGR1 und weiteren Objektiven erhöhen. Ausserdem erscheint die "LUMIX Tether for Streaming"-Software jetzt auch für den Mac.

Sämtliche Informationen in der offiziellen Pressemitteilung:

Das Firmware-Update verbessert die Kompatibilität mit dem neuen Stativgriff DMW-SHGR1 sowie die Betriebsstabilität mit LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / O.I.S.(H-FS12032)-Objektiv. Das Update kommt für die LUMIX-Modelle DC-GH5, GH5S, G9, G91, G81 und GX9. Daneben verbessern „LUMIX Tether for Streaming (Beta)“ und „LUMIX Webcam Software“ die Arbeit zu Hause mit LUMIX Kameras.

1. Firmware-Updates für GH5, GH5S, G9, G91, G81 und GX9

Die Firmware wird am 21. Juli 2020 auf der LUMIX Global Customer Support-Website verfügbar sein: https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/

2. „LUMIX Tether for Streaming (Beta)“ für Mac

Nach der Veröffentlichung von „LUMIX Tether for Streaming (Beta)“ für Windows wurde diese neue Funktion nun auch für Mac veröffentlicht. Die Technik ist abgeleitet vom herkömmlichen „LUMIX Tether (Ver.1.7)“ mit einer zusätzlichen Anzeigeoption, sodass diese Software für Live-Streaming genutzt werden kann. Auf diese Weise verbessert Panasonic die Benutzerfreundlichkeit beim Streaming von Live-Inhalten.

„LUMIX Tether“ wurde ursprünglich für das Tethered Shooting entwickelt und zeigt GUIs wie z.B. eine Fokusbereichsmarkierung sowie Bedienfelder mit Live-Ansichtsbildern auf dem PC-Monitor an. Diese grafischen Elemente sind jedoch unerwünscht, wenn die Kameraansicht für das Live-Streaming verwendet werden soll. Panasonic hat hier auf die Kundenwünsche gehört und daher den LIVE VIEW-Modus für „LUMIX Tether for Streaming (Beta)“ hinzugefügt. Diese Neuerung ermöglicht es, nur die Kamera-Ansicht anzuzeigen, so dass sie von der separaten Streaming-Software leicht gelesen werden kann. Diese grafischen Elemente können je nach Verwendungszweck ein- oder ausgeblendet werden.

„LUMIX Tether for Streaming (Beta)“ wird als Vorabversion zur Verfügung gestellt, die sich derzeit noch in der Entwicklung befindet. Bitte beachten Sie, dass für diese Software keine Betriebsgarantie und kein Kundensupport in Anspruch genommen werden kann.

Kompatible Modelle: DC-S1H, DC-S1R, DC-S1, DC-S1, DC-GH5S, DC-GH5, DC-G9

„LUMIX Tether for Streaming (Beta)“ kann über diese Website heruntergeladen werden: https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumixtether.html

3. LUMIX Webcam-Software

Die neue „LUMIX Webcam Software“ ermöglicht die Nutzung einer geeigneten LUMIX Kamera als Webcam über eine USB-Verbindung für alle Anwendungen wie Videokonferenzen.

Kompatible Modelle: DC-S1H, DC-S1R, DC-S1, DC-S1, DC-GH5S, DC-GH5, DC-G9, DC-G110*

Erscheinungsdatum: Ende September (für Windows)/Ende Oktober (für Mac), 2020

