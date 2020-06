News

Neue Panasonic HXW804 4K-LCD-Einstiegsserie ab Juli noch günstiger

Panasonic passt die Preise für seine jetzt erhältliche HXW804 4K-LCD-Einstiegsserie an die geplante Mehrwertsteuersenkung ab Juli an und macht den Kauf der Ultra HD-Fernseher dadurch günstiger. Nachfolgend die unverbindlichen Preisempfehlungen von Panasonic unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer in Deutschland:

bis 30.06.2020 inkl. 19% Mehrwertsteuer

TX-65HXW804 1.399 Euro

TX-58HXW804 999 Euro

TX-50HXW804 899 Euro

TX-40HXW804 749 Euro

ab 01.07.2020 inkl. 16% Mehrwertsteuer



TX-65HXW804 1.363,73 Euro

TX-58HXW804 973,82 Euro

TX-50HXW804 876,34 Euro

TX-40HXW804 730,12 Euro

Die neue 4K-LCD-Serie HXW804 ist in Bildgrößen von 40, 50, 58 und 65 Zoll erhältlich und unterstützt HDR10+, HDR10/PQ, HLG, Dolby Vision und HLG Photo. Genaue Details zu den neuen Panasonic OLED und LCD-Fernsehern für 2020 gibt es in unserem umfangreichen Special:

