Panasonic-Cashback verlängert: Bis zu 300 EUR für Fernseher, Soundbars & Kameras

Panasonic hat seine Cashback-Aktion für 4K Ultra HD TVs, Soundbars, LUMIX Kameras sowie Objektive verlängert. Noch bis zum 28.02.2021 gibt es weiterhin bis zu 300 EUR Geld zurück.

Kunden, die in diesem Zeitraum eines der vielen Aktionsprodukte bei einem teilnehmenden Händler erwerben, können den Kauf online registrieren und den Kaufbeleg hochladen. Sind alle Bedingungen erfüllt, überweist Panasonic das Geld an den Kunden. So erhalten Käufer der Kamera LUMIX GH5 100 Euro zurück, beim OLED 4K TV Top-Modell TX-65HZW2004 werden sogar 300 Euro rücküberwiesen.

Weitere Informationen zu den Cashback-Aktionen, eine Liste der teilnehmenden Händler und Produkte sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.panasonic.de/cashback-heimkino und www.panasonic.de/cashback-lumix.

