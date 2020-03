News

Ostersuche mit Gewinnspielen bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel beginnt die "große Ostersuche". In jedem Newsletter kann man bis Ostern ein Teufel Osterei finden und an einer Tagesverlosung mit attraktiven Gewinnen teilnehmen. Mit einem Klick auf das Ei im Newsletter ist man dabei. Wichtig: Die Teilnahme ist nur am Tag des Newsletterversands möglich. Bis Ostermontag werden insgesamt 8 Mal Produkte aus der Kategorie Bluetooth verlost.

www.teufel.de

