News

"Oster-Bonus" mit OLED TV-Deals bei SATURN

Der SATURN hat eine "Oster-Bonus"-Aktion gestartet. Diese besteht aus zahlreichen Einzel-Aktionen u.a. mit 10% Rabatt auf alle LG OLED TVs der C9-Serie, 15% Rabatt auf alle Sony OLED-Fernseher, 15% Rabatt auf alle Philips "The One"-Modelle oder den Panasonic TX-55GZW954 OLED-Fernseher im Bundle mit dem Ultra HD Blu-ray-Player DP-UB424 für 1499 EUR. Auch von Samsung sind zahlreiche einzelne Fernseher im Angebot und für viele LG-TVs gibt es Cashback in Form von Einkaufsgutscheinen. Die Preise inklusive Rabatt sind zu sehen sobald die Geräte in den Warenkorb gelegt werden:

Ebenfalls im Angebot:

www.saturn.de

