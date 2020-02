News

Oscar-Gewinner "Parasite" als Schwarz-Weiß-Fassung noch einmal im Kino

Der Oscar-Gewinner "Parasite" kehrt noch einmal in einer Schwarz-Weiß-Fassung ins Kino zurück. Diese soll ab dem 13.02.2020 in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Regisseur Bong Joon-Ho hat nach eigenen Angaben die Schwarz-Weiß-Fassung des Films noch vor der Uraufführung in Cannes im letzten Frühjahr erstellt.

"Parasite" erhielt in diesem Jahr neben dem Preis für den besten fremdsprachigen Film auch den Oscar für den besten Film. Weitere Oscars bekam "Parasite" für Regie und Drehbuch.

Die Heimkino-Veröffentlichung von "Parasite" ist für den 05.03.2020 geplant. Neben der Blu-ray Disc sind auch zwei Ultra HD Blu-ray-Mediabooks mit unterschiedlichen Cover-Varianten geplant.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.