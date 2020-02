News

Oscar-Gewinner 2019 in 4K ab 7,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple bietet derzeit die Oscar-Gewinner 2019 zum reduzierten Preis ab 7,99 EUR an. Das Angebot der Aktion umfasst Filme wie z.B. "Black Panther", "Spider-Man: A New Universe", "Aufbruch zum Mond" und "A Star is Born". Ein Großteil der Filme ist auch in 4K dabei, zum Teil auch inklusive Dolby Atmos und Dolby Vision:

Weitere Angebote:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.