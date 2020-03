News

"Once Upon A Time In... Hollywood" in Ultra HD & HDR für 1,99 EUR bei Amazon Prime Video

Amazon.de bietet erneut Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In... Hollywood" für 1,99 EUR im Verleih bei Amazon Prime Video an - diesmal aber sogar in der 4K-Version mit HDR:

