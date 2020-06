News

"Olympus Has Fallen"-Trilogie auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im August die "Olympus Has Fallen"-Trilogie mit Gerard Butler auf Blu-ray Disc. Das Triple-Set mit den Filmen "Olympus Has Fallen", "London Has Fallen" und "Angel Has Fallen" soll ab dem 28.08.2020 im Handel erhältlich sein.

Olympus Has Fallen, London Has Fallen & Angel Has Fallen [Blu-ray] bei Amazon.de

