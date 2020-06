News

NVIDIA Shield TV Pro bald wieder lieferbar

NVIDIA bietet auch die NVIDIA SHIELD TV Pro wieder in Deutschland zum Verkauf an. Die im letzten Herbst eingeführte Konsole war im Unterschied zur einfachen Version in den letzten Monaten nur schwer erhältlich und soll jetzt aber wieder in Kürze lieferbar sein.

Bei der einfachen Version handelt es sich um einen HDMI Streaming-Stick während die SHIELD TV Pro sich am Design der bisherigen Box orientiert.

Der neue Tegra X1-Prozessor soll 25 Prozent mehr Leistung als der Vorgänger bieten und unterstützt neben Dolby Vision auch Dolby Atmos. Ausserdem soll AI-Technik das Upscaling von HD-Videos auf Ultra HD-Auflösung verbessern.

Beide Geräte haben auch eine neue Fernbedienung. Dieser verfügt über mehr Tasten inklusive einem Netflix-Button. Statt der bisherigen Knopfzellen werden für die Fernbedienung als Stromquelle AAA-Batterien genutzt.

Beim NVIDIA SHIELD TV erfolgt die Stromversorgung über ein integriertes 220 V-Netzteil. Neben dem HDMI-Ausgang (HDMI 2.0b mit HDCP 2.2) sind noch ein MicroSD-Slot sowie ein Gigabit-Ethernet-Anschluss vorhanden.

Beim NVIDIA SHIELD TV Pro kommt weiterhin ein externes Netzteil zum Einsatz. Neben HDMI 2.0b mit HDCP 2.2 stehen ebenfalls Gigabit-Ethernet sowie zwei USB 3.0-Anschlüsse zur Verfügung.

Der neue NVIDIA SHIELD TV HDMI-Stick kostet 159 EUR, die NVIDIA SHIELD TV Pro Box 219 EUR.

