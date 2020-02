News

Nur noch kurze Zeit: Die "Best of" Deals bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel gibt es im Moment noch die "Best of" Deals, mit denen sich bis zu 850 EUR gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sparen lassen. So gibt es z.B. die Kombo 22 für 185 EUR anstatt 299,99 EUR:

www.teufel.de

