News

Nubert vergibt nuPro A-600 an ausgewählte Bildungseinrichtungen

nuPro A-600 bei uns im Test

Im Rahmen der Aktion "Nubert macht Schule", die der Lautsprecher- und Elektronik-Hersteller aus Schwäbisch Gmünd anlässlich des 45-jährigen Firmenjubiläums gestartet hat, vergibt Nubert Monat für Monat ein Paar nuPro A-600 an ausgewählte Bildungseinrichtungen.

Am vergangenen Wochenende wurde das erste Gratis-Paar in die direkte Nachbarschaft an die Musikschule Waldstetten e.V. vergeben. Interessenten können sich unter aktion@nubert.de bewerben, es gilt die übliche Datenschutzerklärung von Nubert.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.