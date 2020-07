News

Nubert nuTipp für Juli und August

Nubert nuLine 334

Der nuTipp der Monate Juli und August von Nubert ist das neue Flaggschiff der nuLine Serie. Die nuLine 334 ist ein Dreiwege-Bassreflexlautsprecher mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis. In weißem und schwarzem Mehrschichtlack ist die Standbox zum Stückpreis von 1.223 Euro erhältlich. In unserem ausführlichen Special haben wir den akustisch scharken und optisch schicken Schallwandler in all seinen Facetten beleuchtet.

Hinzu kommt ein Paketangebot, bestehend aus zwei nuLine 264 Standlautsprechern, einem nuConnect ampX sowie einem Rega Planar 2 Plattenspieler und 6 m nuCable LS Studioline Lautsprecherkabel. Das Bundle ist zum Vorteilspreis von 2.589 Euro erhältlich.

