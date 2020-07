News

Neues "X-Men: The New Mutants"-Preview online

20th Century Studios (Fox) hat ein neues Preview mit der Anfangssequenz von "The New Mutants" veröffentlicht. Dieses wurde im Rahmen eines virtuellen "Comic-Con"-Events präsentiert und ist in dem YouTube-Clip ab Laufzeit 24:11 min. zu sehen

Während Disney gerade wieder zahlreiche Kinostarts inklusive "Star Wars" und "Avatar" verschoben hat, sieht es zumindest momentan so aus, als ob die ebenfalls bereits mehrfachen "New Mutants" jetzt wirklich im August ins Kino kommen werden. Für Deutschland ist der Start des Films aus der X-Men-Reihe weiterhin für den 27.08.2020 geplant.

