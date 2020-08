News

Neues „Star Wars Holiday Special” bei Disney+

Disney präsentiert im November das „The LEGO Star Wars Holiday Special“ bei Disney+. Dieses Event soll Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose und die Droiden für ein Fest am "Life Day" wieder zusammenbringen und wird am Dienstag, den 17. November 2020 gezeigt - genau jenem Tag, an dem bereits 1978 das „Star Wars Holiday Special“ eingeführt wurde, welches bis heute noch für viele Star Wars-Fans als einer der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Sternenkrieger gilt.

Mit den animierten LEGO Star Wars-Figuren soll am 17.11. folgende Geschichte bei Disney+ gezeigt werden:

Direkt nach den Ereignissen aus „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ bereitet sich Rey auf den Life Day vor. Gemeinsam mit BB-8 begibt sie sich auf ein neues Abenteuer, um mehr über die Macht zu erfahren. An einem mysteriösen Jedi Tempel stürzt sie in eine Zeitreise durch die schönsten Star Wars Momente der Kinogeschichte. Dabei trifft sie Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan und weitere ikonische Helden und Bösewichte aller neun Filme der Skywalker-Saga. Schafft sie es rechtzeitig zur Life Day-Feier zurück zu sein und lernt sie etwas über die wahre Bedeutung des Feiertages?

Da Merchandising bei Disney und Star Wars immer Hand in Hand geht, erscheint ausserdem bereits am 1. September ein passender LEGO Star Wars Adventskalender mit weihnachtlichen Minifiguren aus dem Special und von DK wird auch ein LEGO Star Wars Holiday-Stickerbuch veröffentlicht.



