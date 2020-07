News

Neues Sky "Entertainment & Cinema Ticket" für 14,99 EUR

Sky bietet mit dem neuen "Entertainment & Cinema Ticket" jetzt Serien und Filme zum Paketpreis von 14,99 EUR im Monat an. Neukunden können das Sky Ticket im ersten Monat mit 25 Prozent Preisvorteil testen.

Das neue Entertainment & Cinema Ticket umfasst Serien inklusive Sky Originals und exklusiven HBO-Serien sowie Film-Neuheiten wenige Monate nach Kinostart. Ausserdem sind über 1000 Filme, Dokumentationen sowie Kinder-Serien & Filme jederzeit auf Abruf verfügbar. Die maximale Auflösung des Streaming-Angebots liegt bei 1080p.

Neben der Benutzeroberfläche hat Sky auch den Buchungsprozess vereinfacht und in Kürze soll es auch eine verbesserte Download-Funktion geben. Sky Ticket-Kunden können jederzeit kündigen und Serien und Filme gleichzeitig auf zwei Geräten ihrer Wahl streamen.

Zum Start des neuen Entertainment & Cinema Tickets stehen u.a. Serien wie "Gangs of London" (ab 23. Juli), "Perry Mason", "Euphoria", "Penny Dreadful: City of Angels", "Rick & Morty", "Westworld", "Game of Thrones", „Keeping Up With the Kardashians“ „Deputy – Einsatz in Los Angeles“ und „Upright“ sowie Filme wie "Joker", "Der Fall Collini", "Zombieland – Doppelt hält besser", "Everest: Ein Yeti will hoch hinaus", "Gut gegen Nordwind" und "Adams Family" zur Auswahl, die um ein Angebot von Dokumentationen, Shows und Kinderprogrammen ergänzt werden.

