Neues Nubert High-End-Sondermodell zum Firmenjubiläum

Die Klangexperten aus Schwäbisch Gmünd präsentieren zum 45. Geburtstag des Unternehmens eine limitierte Sonderedition der Drei-Wege-Standbox nuVero 140. Schon im Januar hat die Nubert electronic GmbH das Sondermodell nuJubilee 45 enthüllt, einen kompakten Regallautsprecher auf Basis der nuVero 4. Die exklusive rot-schwarze Ausführung war bereits nach wenigen Wochen ausverkauft und so entschloss man sich, nun mit der großen nuJubile 145 nachzulegen.

Die nuJubilee 145 setzt voll auf die bewährte Technik der nuVero 140. Der High-End-Standlautsprecher zählt zu den beliebtesten und auch am häufigsten ausgezeichneten Komponenten des Herstellers. Wie die nuVero 140 wird auch die nuJubilee 145 nach höchsten Qualitätsmaßstäben in aufwändiger Handarbeit in Deutschland gefertigt. Zur Feier des Firmenjubiläums wird die Jubiläumsedition günstiger als das Original angeboten: 2.145 Euro pro Stück werden für die Box mit rubinroter Front, samtschwarzem Korpus und der für Nubert typischen ehrlichen tonalen Abstimmung fällig. Das Klangsegel ist in hochwertigem Metallic-Lack gehalten, der je nach Lichteinfall für ein faszinierendes Funkeln sorgn soll.

Die nuJubilee 145 ist nur paarweise und in begrenzter Stückzahl erhältlich. Eine fortlaufend nummerierte und von Günther Nubert unterschriebene Metallplakette weist die Komponenten als Sondermodelle aus, zudem gibt es für das Sondermodell kein Abdeckgitter. Die technischen Daten entsprechen 1:1 der nuVero 140, die weiterhin in Diamantschwarz, Kristallweiß und Goldbraun erhältlich ist. Die 3,5-Wege Box ist mit vier 180 mm Longstroke-Tieftönern, einem 26 mm-Hochtöner mit Seidengewebekalotte und zwei Flachmembran-Mitteltönern mit 52 mm Durchmesser ausgestattet. Der Frequenzbereich reicht von 25 bis 25.000 Hz.

Die nuJubilee 145 sind ab dem 04. Mai 2020 zum Paarpreis von 4.290 Euro direkt beim Hersteller erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die vollständige Beschreibung findet man auf der Produktseite bei Nubert.

Außerdem wird die nuJubilee 145 zum Launch auch in einem Set zusammen mit dem Vorverstärker Nubert nuControl 2 und der Class-D-Endstufe Nubert nuPower D erhältlich sein. Inklusive Garantieverlängerung auf fünf Jahre wird dieses Sparpaket für 8.450 Euro angeboten, mehr als 400 Euro günstiger als im Einzelverkauf.

