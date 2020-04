News

Neues Gaming-Headset von Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel bietet mit dem "CAGE" ein neues Gaming-Headset für PC und Spielekonsolen an. Der Over-Ear-Kopfhörer wird per USB angeschlossenen und übernimmt dank integrierter USB-Soundkarte die digitale Audiosignal-Verarbeitung. Für tiefen Bass und angenehme Höhen soll ein 40 mm großer Linear-HD-Treiber sorgen, am PC sogar mit virtuellem 7.1 Surround Sound. Nebst guter Akustik möchte der CAGE auch mit hochwertiger Verarbeitungsqualität und Robustheit in Form von gewebeummantelten Kabeln, einer soliden Metallaufhängung und hochwertigem Federstahl im Kopfband überzeugen.

Verantwortlich für eine ausgezeichnete Sprachqualität in Discord, Teamspeak, etc. ist Teufel zufolge ein Mikrofon mit besonderer Richtcharakteristik. Mittels einem zusätzlichen zweiten Mikrofon werden ein störendes Echo sowie Umgebungsgeräusche intelligent vermieden. Das Mikrofon kann zudem mit einem dedizierten Button stumm geschaltet werden und auch ein Lautstärkeregler befindet sich direkt am Kopfhörer. Mit einer weiteren Multifunktionstaste, die individuell im Teufel Audio Center belegt werden kann, sind verschiedene Funktionen und individuelle Klangprofile abrufbar. Im Werkszustand steuert der Knopf die Helligkeit des beleuchteten Teufel-Logos. Auch die Balance zwischen Chat- uund Game-Lautstärke lassen sich in der Software anpassen.

Die großen ohrumschließenden Muscheln des Gaming-Headsets in Gunmetal-Alu sind laut Hersteller auch für Brillenträger geeignet, die Ohrpolster können zur Reinigung abgenommen werden.

Der Teufel CAGE ist zum Preis von 169,99 Euro auf www.teufel.de und in allen Teufel Stores erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein 3m langes USB-Kabel für PC/Playstation sowie ein 1,3m langes Klinkenkabel.

