Neuer "X-Men: The New Mutants"-Trailer online

20th Century Studios (Fox) hat einen neuen Trailer für "X-Men: The New Mutants" veröffentlicht. Das X-Men Spin-Off war bereits vor der Corona-Krise mehrfach verschoben worden und soll in den USA voraussichtlich am 28.08.2020 in den Kinos starten. Ein neuer Starttermin für Deutschland steht bislang noch nicht fest.

