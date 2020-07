News

Neuer "X-Men: The New Mutants"-Teaser online

20th Century Studios (Fox) hat einen neuen Teaser-Trailer für "X-Men: The New Mutants" veröffentlicht. Das X-Men Spin-Off war bereits vor der Corona-Krise mehrfach verschoben worden und soll jetzt nach den aktuellen Planungen voraussichtlich am 27.08.2020 in den Kinos starten. Der Teaser erscheint aus Anlass der virtuellen "Comic-Con", für die am 23.07. ein eigenes "New Mutants" Streaming-Event geplant ist.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.