Neuer Star Wars-Look für den Amazon Echo Dot

Amazon.de bietet zum "Star Wars Day" einen neuen Ständer für den kugelförmigen Amazon Echo Dot an. Dieser ist von der Star Wars-Serie "The Mandalorian" inspiriert und erinnert mit etwas Phantasie an das Baby Grogu, welches in der Serie in erster Linie als "The Child" bekannt wurde. Aussparungen an den richtigen Stellen sollen für eine uneingeschränkte Nutzung von Lichteffekten und Anschlüssen sorgen.

Star Wars-Fans kostet der ab dem 10.06.2021 erhältliche Ständer 24,99 EUR - alternativ bekommt man schon für 26,99 EUR bei Amazon "The Child" als Plüschfigur mit richtigem Gesicht.

