News

Neuer Martin Scorsese-Deal für Apple TV+

Martin Scorsese hat laut Informationen von Deadline mit Apple eine Vereinbarung abgeschlossenen, die neue Produktionen für den Streaming-Dienst Apple TV+ beinhaltet. Der erste Film im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro werden. Der Drehbeginn wird für das Frühjahr 2021 erwartet. Deadline schätzt die Kosten für "Killers of the Flower Moon" auf mindestens 180 Millionen Dollar.

Die Vereinbarung zwischen Scorseses Produktionsfirma Sikelia und Apple soll für mehrere Jahre gelten und Film und TV-Projekte umfassen. Auch mehrere Dokumentationen sollen bereits in Produktion sein.

Apple TV HD & Apple TV 4K bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.