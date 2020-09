News

Neuer LG CineBeam 4K UHD Laser-Projektor HU810P mit HDR

Der neue LG CineBeam 4K UHD Laser-Projektor HU810P soll die native 4K-Darstellung von 3.840 x 2.160 Pixeln auf einer Projektionsgröße von bis zu 300 Zoll mit 2.700 ANSI Lumen ermöglichen. Dabei werden 97% des DCI-P3 Farbraums abgedeckt. Die Lebensdauer der Laserlichtquelle gibt der Hersteller mit rund 20.000 Stunden an.

Der LG HU810P bringt eine adaptive Iris mit den Presets "Bright Room Mode" für helle Räume sowie den "Dark Room Mode" für Räumlichkeiten ohne externen Lichteinfall mit. Die Lichtintensität wird von einem Sensor erkannt und verschiedene Parameter des Bildes dementsprechend angepasst.

Der DLP-Beamer unterstützt LGs TruMotion Frame-Interpolationstechnologie und kann mit HDR10 und HLG sowie Dynamic Tone Mapping umgehen. Außerdem ist WiSA- und Bluetooth-Konnektivität an Bord. Der HU810P verfügt über einen HDMI 2.1-Anschluss sowie zwei HDMI 2.0-Schnittstellen. Via HDMI 2.1 inklusive eARC können 4K-Bilder mit 10-Bit Farbtiefe übertragen werden. Der Projektor bietet einen 1.6X Zoom sowie einen horizontalen und vertikalen Lens Shift.

Als Betriebssystem kommt webOS 5.0 zum Einsatz, Streaming-Angebote wie Disney+ und YouTube sind so über den LG Content Store direkt verfügbar. Auch AirPlay 2 ist an Bord und dank "Screen Share" kann man Inhalte auf dem Smartphone direkt am LG Projektor wiedergeben.

Die "Auto Calibration II Software" soll Ergebnisse erzielen, die sonst nur mittels einer professionellen Kalibrierung erreicht werden. Die Geräuschentwicklung liegt laut technischen Daten bei hoher Lampenleistung bei 30 dB, bei geringer Lampenleistung bei 26 dB.

