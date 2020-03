News

Neuer "Jungle Cruise"-Trailer online

Disney hat einen neuen Trailer für "Jungle Cruise" veröffentlicht. Das Action-Abenteuer mit "The Rock" Dwayne Johnson und Emily Blunt soll nach den aktuellen Planungen am 23.07.2020 in den deutschen Kinos starten.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.