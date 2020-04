News

Neuer Geschäftsleiter bei Nubert

Der langjährige Marketing-Chef und ein Urgestein des Herstellers, Roland Spiegler, verlässt die Geschäftsleitung der Nubert electronic GmbH. Spiegler wird zwar weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen, verabschiedet sich aber aus dem Tagesgeschäft in den Ruhestand. Die Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit werden vom bestehenden Marketing-Team übernommen, als neuer Geschäftsleiter stößt der Wirtschaftsingenieur Bernd Jung zur Firma. Der 51-jährige Musik- und HiFi-Begeisterte kommt aus dem Professional Audio-Bereich und hat in den vergangenen Monaten bereits Stück für Stück Führungsaufgaben im Unternehmen übernommen.

Aus der Pressemitteilung:

Bernd Jung: „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Belegschaft. Hier in Schwäbisch Gmünd arbeitet ein kompetentes Team hingebungsvoll an der Perfektionierung der Tonwiedergabe – ein erstrebenswertes Ziel, dem ich mich gerne ebenfalls widme. Die Nubert electronic GmbH ist für die Zukunft bestens aufgestellt. Noch in diesem Jahr möchten wir gleich mehrere spannende Produktneuheiten vorstellen, die nicht nur den Geschmack unserer Bestandskunden treffen, sondern auch gänzlich neue Interessenten begeistern.“

Der scheidende Prokurist Roland Spiegler blickt der Zukunft ebenfalls zuversichtlich entgegen: „Gerne hätte ich das Ruder in weniger stürmischen Zeiten aus der Hand gegeben, bin mir aber sicher, dass Herr Jung und die ‚Nubis‘ auch die aktuellen Herausforderungen meistern werden – wie alle zuvor. Die Nubert electronic GmbH hat sich in den 45 Jahren ihres Bestehens vom lokalen Geheimtipp für Liebhaber hochwertiger Musikwiedergabe zum international anerkannten und erfolgreichen Hersteller von HiFi-Komponenten entwickelt. Ich bin stolz, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte. Als Berater werde ich für das Unternehmen weiterhin verfügbar sein. Ich bedanke mich bei allen Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit und bei unseren Kunden für die langjährige Treue.“

