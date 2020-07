News

Neuer "For All Mankind Season 2"-Trailer für Apple TV+

Apple hat einen Teaser-Trailer für die zweite Staffel von "For All Mankind" bei Apple TV+ veröffentlicht. Der Starttermin für die Fortsetzung der Serie über eine alternative Geschichte des US-Mondlandeprogramms wurde noch nicht bekannt gegeben. Das Thema Weltraum ist bei den Produzenten derzeit recht beliebt: Bei Disney+ ist für den Herbst mit "The Right Stuff" eine neue Serie über die Anfänge des NASA-Weltraumprogramms geplant.

