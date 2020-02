News

Neuer "Der Unsichtbare"-Trailer online

Universal hat einen neuen Trailer zu "Der Unsichtbare" (The Invisible Man) veröffentlicht. Der Mystery-Thriller aus dem "Blumhouse"-Studio ist eine Neuverfilmung des H.G. Wells-Romans und startet am 27.02.2020 in den deutschen Kinos.

