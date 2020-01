News

Neuer "Birds of Prey"-Trailer online

Warner hat einen neuen Trailer für "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" veröffentlicht. Das Suicide Squad-Spin-off startet am 06.02.2020 in den deutschen Kinos.

