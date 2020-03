News

Neuer "Artemis Fowl"-Trailer online

Disney hat in den USA einen neuen Trailer für "Artemis Fowl" veröffentlicht. Kenneth Branaghs Verfilmung der Romanreihe von Eoin Colfer soll am 11.06.2020 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Artemis Fowl (FERDIA SHAW) ist der zwölfjährige Spross einer alten irischen Gangsterdynastie und ein kriminelles Genie. Er entführt die temperamentvolle und angriffslustige Elfe Holly Short (LARA MCDONNELL), um Gold als Lösegeld zu erpressen und somit den finanziellen Untergang seiner Familie zu verhindern. Das führt zu einem erbitterten Kampf um Stärke und Gerissenheit mit dem mächtigen, unterirdischen Elfenvolk, das auch hinter dem Verschwinden seines Vaters stecken könnte.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.