News

Neue Warner-Filme in 4K im Apple iTunes Store

Vor kurzem verkündeten Warner und Universal eine Zusammenlegung ihres Vertriebs für Blu-ray Discs, DVDs und Ultra HD Blu-rays, was an vielen Stellen als Indiz für ein baldiges Ende des klassischen Homevideo-Vertriebs auf physischen Datenbeträgern betrachtet wurde.

Dabei hat bereits in den letzten Monaten eine Diversifizierung stattgefunden, die gerade im Januar bei Warner sehr deutlich wird. Während große Kinofilme wie "ES Kapitel 2" weiterhin in allen physischen Formaten und sogar einer großen Sonderedition erscheinen, erscheinen kleinere Filme, die im Kino oft nicht einmal 50.000 Zuschauer erreicht haben, immer häufiger überhaupt nicht mehr auf Blu-ray Disc und DVD sondern ausschließlich auf digitalen Plattformen - dafür aber z.B. im Apple iTunes Store auch auf hohem technischen Standard in 4K mit HDR und teilweise auch Dolby Vision.

Mit "The Kitchen: Queens of Crime", "Blinded by the Light" und "Der Distelfink" hat Warner in diesem Monat gleich drei solche Film-Neuheiten, die ausschließlich zum Download oder Streaming angeboten werden und bei iTunes auch in 4K zum Streaming verfügbar sind.

Auch im kommenden Monat geht es bei Warner ähnlich weiter. Für den Februar hat Warner bislang nur die drei Filme "Es gilt das gesprochene Wort", "Abikalypse" und "Berlin, I love you" in Planung, die ausschließlich in digitaler Form veröffentlicht werden. Diese Filme werden aber voraussichtlich ausschließlich in HD und nicht in 4K angeboten.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.