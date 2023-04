News

Neue "True Lies"-Serie ab sofort bei Disney+

Disney+ zeigt ab heute die erste Staffel von "True Lies". Während der Action-Klassiker von James Cameron mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis weiterhin auf eine Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung warten lässt, zeigt Disney+ jetzt die neue Serien-Adapation, in der Agenten-Ehepaar von Steve Howey und Ginger Gonzaga gespielt wird. James Cameron ist als Executive Producer beteiligt. In den USA wird die Serie bereits seit März auf CBS ausgestrahlt während "True Lies" hierzulande nur bei Disney+ zum Streaming angeboten wird.

Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis sind nicht dabei. Zumindest Arnold Schwarzenegger wird aber in der neuen Action-Serie "Fubar" ab dem 25.05.2023 bei Netflix zu sehen sein, die sich ebenfalls an "True Lies" orientiert und ein leicht abgewandeltes Ausgangs-Szenario hat: In "Fubar" dreht sich die Geschichte um ein Vater und Tochter-Gespann, die entdecken, dass sie beide jahrelang für die CIA gearbeitet haben, ohne davon zu wissen.

www.disneyplus.com

