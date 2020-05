News

Neue Technics SL-1210 Jubiläums-Edition + Referenz-Verstärker

Bildquelle: Technics

Technics stellt das neue Jubiläumsmodell SL-1210GAE vor. Der auf dem Grand Class SL-1200G basierende Plattenspieler kommt mit zahlreichen Besonderheiten und exklusiven Spezifikationen daher und soll bereits ab Juni 2020 im Fachhandel zu einer UVP von 4.499 Euro erhältlich sein. Die Komponente ist laut Hersteller weltweit auf 1.000 Exemplare limitiert, 700 davon sind mit einem einzigartigen Tonabnehmer von Nagaoka ausgestattet und exklusiv für den europäischen Markt bestimmt.

Darüber hinaus kündigt das japanische HiFi-Unternehmen einen neuen Referenz-Verstärker an, der im Herbst 2020 erscheinen soll. Einige Spezifikationen, darunter neue, klangoptimierende Technologien, wurden bereits bekannt gegeben. Das Gerät befindet sich allerdings noch in der Entwicklung und so gibt es weder einen Preis noch Bildmaterial.

Die neuen Komponenten behandeln wir in einem ausführlichen Special am kommenden Pfingstmontag (01.06.2020).

