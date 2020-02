News

Neue Star Wars Fiction-Reihe "The High Republic" startet im August

Die Skywalker-Saga ist beendet und Lucasfilm entwickelt neue Geschichten im Star Wars-Universum. Dazu gehört auch die neue Buch-Reihe “Star Wars: The High Republic, die im August mit dem Roman "Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi" starten soll. Die Reihe entstand in Zusammenarbeit mit zahlreichen Fan-Autoren und soll zur "Goldenen Zeit" des Jedi-Ordens rund 200 Jahre vor den Ereignissen in "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" spielen. Bei der Konzeption wurde darauf geachtet, dass es keine Überschneidungen zu aktuell in Produktion befindlichen Star Wars-Filmen und Serien gibt, um den Autoren möglichst viel Freiraum zu geben. Ob eventuell aus "Star Wars: The High Republic" wieder neue Filme und Serien entstehen können, lässt Lucasfilm offen.

Die "Star Wars: The High Republic"-Reihe wird aus Romanen, Comics und Kinderbüchern bestehen, die sich an verschiedene Altersgruppen richten und auch bei unterschiedlichen Verlagen erscheinen. Die ersten geplanten Veröffentlichungen sind:

"Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi" von Charles Soule

"Star Wars: The High Republic: Into the Dark" von Claudia Gray

"Star Wars: The High Republic: A Test of Courage" von Justina Ireland

"Star Wars: The High Republic Adventures" von Daniel José Older (Comic)

"Star Wars: The High Republic" von Cavan Scott (Marvel Comic)

"Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi" von Charles Soule erscheint sowohl als gebundenes Buch als auch als Hörbuch-CD. Laut Amazon.de ist die Veröffentlichung für den 25.08.2020 geplant.

Star Wars auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.