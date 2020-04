News

Neue Sofanella "Modica" Sofa-Serie für Heimkino & Wohnzimmer

© Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella erweitert das Sortiment um die neue Sofa-Serie Modica. Dabei handelt es sich um ein Relax-Sofa in ganz neuem Design, welches in zwei verschiedenen Varianten als Ecksofa und 2-Sitzer-Sofa sowohl in Leder- als auch in Stoffausführung erhältlich ist.

Die Eckvariante der Modica Couch verfügt über eine Ottomane sowie einen angeflanschten Relaxsitz im Lounge-Design. Die bodennahe Höhe und der Verzicht auf Armlehnen erleichtern das entspannte Sitzen und Liegen je nach Laune. Die integrierte Liegefläche bietet gerade in der Eckvariante viel Platz, um sich lang zu machen.

Der elektrische Relaxsitz mit verstellbarer Kopflehne lässt sich individuell anpassen. In die Rückenlehne integrierte Nierenkissen auf beiden Sitzeinheiten stützen zusätzlich den Rücken ab.

© Sofanella

Auch die Kinovariante der Modica-Serie bietet ein neugestaltetes Design. Wie die anderen Heimkino-Polstermöbel von Sofanella sind die Sitze – genauso wie im Kino – voneinander getrennt. Anstelle von markanten Mittelkonsolen werden die beiden Sitzeinheiten durch einen Metall-Tisch getrennt. Zusätzlich gibt es für die beiden Sitze der Kinocouch zwei weitere Metall-Tische zur Ablage an der Seite.

© Sofanella

Die Modica-Serie von Sofanella wird in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten. Dabei stehen für verschiedene Wohnraumgrößen mehrere Breiten sowie Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben zur Auswahl. Auf Wunsch können die Sofas auch im zweifarbigen Design bestellt werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu den neuen Sofanella-Sofas der Modica-Serie gibt es unter www.sofanella.de

