News

Neue Samsung "The Premiere" Ultrakurzdistanz-Projektoren

Bildquelle: Samsung

Samsung präsentiert im Rahmen der IFA mit den beiden The Premiere 9 und The Premiere 7 zwei neue Ultrakurzdistanz-Projektoren aus dem Lifestyle-Portfolio. 4K-Auflösung, TizenOS, AI-Funktionen und selbst ein klangstarkes Audiosystem sollen die Geräte mitbringen.

Die Ultrakurzdistanzprojektoren sind mit Lasertechnologie ausgestattet. Der The Premiere 9 mit Dreifachlaser soll besonders hohe Farbgenauigkeit und Helligkeit bieten. HDR10+ wird von beiden Modellen unterstützt, der The Premiere 9 bietet eine Farbraumabdeckung von 154% des DCI-P3-Standards, der The Premiere 7 100%. Auch in heller Umgebung sollen die beiden Projektoren mit 3.450 ISO-Lumen (The Premiere 9) und 2.500 ISO-Lumen (The Premiere 7) dynamische Bilder realisieren. AI Upscaling ist an Bord, dazu kommt ein Vision Booster, der Helligkeit und Kontrast unterschiedlichen Lichtverhältnissen automatisch anpasst.

Bis zu 130 Zoll Bildgröße sind mit den neuen Samsung-Bildwerfern möglich. Der The Premiere 9 verfügt über 40-Watt-Lautsprecher mit 2.2.2 Kanälen, The Premiere 7 über 30-Watt-Lautsprecher mit 2.2-Kanälen. Neben dem minimalistischen Design mit Kvadrat-Stoffoberfläche sollen die Geräte mit intuitivem Handling überzeugen und schon nach wenigen Handgriffen einsatzbereit sein.

Tizen OS bringt Samsung TV Plus Streaming sowie weitere zahlreiche Apps, darunter Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, etc. sowie auch den Samsung Gaming Hub mit Cloud-Gaming-Anbietern mit.

Ins Smart Home integrieren sich die Geräte ebenfalls nahtlos und können, wenn sie nicht für Filmentertainment genutzt werden, als Smart Speaker per Sprachsteuerung angesteuert werden.

The Premiere 9 und The Premiere 7 werden mit dem Start der IFA am 06. September 2024 erhältlich sein.

