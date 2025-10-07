News

Neue Röhrenverstärker Soul 170C und 170P von Cayin

Bildquelle: Cayin

Cayin präsentiert die neuen Flaggschiffe der Soul-Serie als Spitze im eigenen High-End-Portfolio. Erstmals kommt eine Class-A-Schaltung zum Einsatz, die dem Soul 170P hohe Kraft und Kontrolle verleiht. Im Zusammenspiel mit vier TUNG-SOL KT170-Röhren wird, so der Hersteller, für eine außergewöhnliche Leistung und Musikalität gesorgt. Das Gerät liefert 2 × 60 Watt RMS (Ultralinear-Modus) bzw. 2 × 32 Watt (Triode) im Stereobetrieb und bis zu 120 Watt RMS als Monoendstufe. Eine Dynamic Auto Bias-Servoschaltung, Soft-Start-Funktion und zweistufige Gegenkopplungsorgen für präzise Kontrolle und Betriebssicherheit.

Die Vorstufe Soul 170C ist vollständig symmetrisch aufgebaut und bietet fünf Eingänge (4 × RCA, 1 × XLR) sowie umschaltbare Gegenkopplung der Ausgangsröhren – auch bequem per Fernbedienung. Beide Modelle überzeugen mit handgefertigtem Punkt-zu-Punkt-Aufbau, versilberten Signalkabeln, ALPS-Motorpotentiometer, massiven Alu-Fronten und Echtholz-Seitenteilen aus Walnuss.

Erhältlich ab November 2025, kostet der Soul 170C 4.480 Euro und der Soul 170P 7.500 Euro. Auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt kann man die Neuzugänge erstmals hören.

