News

Neue PlayStation 5-Bundles beim Media Markt bestellbar

Der Media Markt bietet die PlayStation 5 von Sony aktuell in drei Bundles zur Vorbestellung an, die ab Dezember ausgeliefert werden sollen. Es stehen Sets mit "God of War Ragnarök" und "Horizon Forbidden West", "God of War Ragnarök" und "Gran Turismo 7" sowie ein einfaches "God of War Ragnarök"-Bundle zu Preisen ab 619,99 EUR zur Auswahl:

weitere Angebote:

