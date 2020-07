Neue LG GX-Soundbar mit Dolby Atmos und DTS:X

News

Bildquelle: LG

Die neue LG GX Soundbar ist optisch zum GX Gallery OLED TV gestaltet worden und unterstützt Dolby Atmos- und DTS:X-Decoding. Auch Dolby Vision-Passthrough wird unterstützt. Zusätzliche Funktionen umfassen Bluetooth-Konnektivität und eARC. Die HiRes-zertifizierte Soundbar ist mit LG AI Sound Pro ausgestattet und bringt einen separaten Wireless Subwoofer mit.

Die LG GX-Soundbar soll ab diesem Monat in Europa und weiteren Weltregionen in den Verkauf kommen. Der Verkaufspreis in Deutschland wurde noch nicht mitgeteilt.

